Fetos anencéfalos pueden ser fuente de órganos para trasplantes

Keri y Joyce Young son un matrimonio estadounidense que tomaron una ejemplificante decisión. A la semana 20 de gestación, se enteraron que el bebé no iba a sobrevivir. Padecía anencefalia (se trata de una malformación cerebral congénita que se caracteriza por la ausencia parcial o total del cerebro, del cráneo y del cuero cabelludo). La pareja, sin embargo, decidió llevar el embarazo hasta el final para ayudar a salvar otras vidas. La pequeña, que se llamaría Eva, podría donar sus órganos para ayudar a otros. Al enterarse de lo sucedido, la pareja publicó fotos de las ecografías en Facebook. «Tiene pies y manos perfectas. Tiene los riñones, los pulmones y el hígado perfecto. Lamentablemente, no tiene un cerebro perfecto», escribió su madre. «Descubrimos recientemente que tiene anencefalia y que es terminal». Sin embargo, Royce Young le confesó a la cadena CNN que para él y su mujer, Keri, «sería irresponsable no darle los regalos que Eva trae consigo a otros» (ABC 24-02-2017).