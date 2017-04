El documento de la UE implica que la limitación del acceso al aborto constituye una violación de los derechos de la mujer.

El Parlamento Europeo ha anunciado recientemente que sus “prioridades” para la próxima Comisión de la Condición de la Mujer son “acceso universal a la salud y los derechos sexuales y reproductivos”. El documento de la UE implica que la limitación del acceso al aborto constituye una violación de los derechos de la mujer. La recomendación de la UE invita al Consejo de la UE a “contrarrestar el impacto de la regla de la mordaza”, un término que los defensores del aborto han usado para denigrar la política de la era Reagan que asegura que el contribuyente estadounidense sólo financie grupos que prometen no promover o realizar abortos. El texto fue redactado por la Comisión de Derechos de la Mujer (FEMM). Los ponentes de FEMM describieron la política como formas de “sexismo y trumpismo”, y argumentaron que alguien “en el Despacho Oval quiere que dejemos de repetir la afirmación: nuestros cuerpos – nuestros derechos”. El Consejo de la UE y la Comisión han afirmado repetidamente que la organización regional carece de competencia en materia de aborto, asunto que queda reservado a las legislaturas de los Estados miembros. Además, la UE no puede adoptar políticas y acciones de ayuda en materia de salud y derechos reproductivos y sexuales en los países en desarrollo que incluyan el aborto. “No se debe dar apoyo… para fomentar la esterilización o el aborto”. Las normas pertinentes sobre la ayuda exterior también estipulan que la UE no puede promover el aborto como método de planificación familiar y que debe proporcionar asesoramiento después del aborto, lo que ayuda a “evitar la repetición de abortos” (Center For Family Human & Rights, By Marianna Orlandi, Ph.D, 4 de Febrero de 2017).

*Ver estatuto biológico del embrión humano.