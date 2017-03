Masculino o femenino, ¿Una construcción social?

El Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia junto a otras entidades como FCAPA, Colegios Diocesanos, Escuelas Católicas y otras instituciones, ha editado un vídeo, desde el más profundo respeto, dirigido a valorar la transexualidad y más específicamente la Ley que la Comunidad Valenciana está elaborando.

Referencias de los artículos científicos que se mencionan en el vídeo “Masculino o femenino”:

