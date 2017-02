Producción de gametos a partir de células somáticas adultas. ¿Plantea algún problema ético?

Las tecnologías reproductivas emergentes están planteando objetivos problemas éticos y entre ellos uno importante es la posibilidad de crear gametos in vitro a partir de células somáticas adultas, que pueden ser fecundadas y generar un individuo vivo de la especie de los gametos usados. Esto ya se ha conseguido en animales, aunque no en humanos. En relación con ello, se publica en Diario Médico un interesante artículo abordando este tema, tanto desde un punto de vista técnico como ético. Termina el artículo manifestando que “Considerar debatir y planificar futuros plausibles puede que no conduzca a un futuro perfecto, pero al menos evitará algunas catástrofes”.

*Foto: Photostock