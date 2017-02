Financiación del aborto. El gobierno holandés está lanzando un fondo internacional de aborto para “contrarrestar” la prohibición del presidente Donald Trump de la mayoría de la financiación del gobierno estadounidense de grupos extranjeros pro-aborto.

Bruselas, 10 de febrero de 2017.

Jaime Mayor Oreja, Presidente de la Federación One of Us: “Después de la voz resonante de dos millones de ciudadanos de la Unión Europea, que exigen a las instituciones europeas la prohibición del fondo de las actividades que suponen la destrucción de la vida humana, las nuevas declaraciones y peticiones de financiar acciones que amenazan directamente la vida humana no son un derecho, sino una clara violación de nuestros principios democráticos y de la defensa y protección de la vida que debemos dar a nuestra sociedad “.

Carlo Casini, presidente honorario de la Federación One of Us y ex presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo: “Ofrecer dinero a las organizaciones que hacen propaganda y aplican el aborto en el mundo, viola el principio de igual dignidad humana que el artículo 2 del Tratado UE establece como fundamento de la Unión “.

Thierry de La Villejégu, vicepresidente de la Federación One of Us: “La financiación por parte de la UE de programas de promoción y prestación de servicios de aborto en los países en desarrollo es un acto de pura violencia, una violación de la conciencia de la mujer y una violación de la soberanía nacional“.

Jakub Baltroszewicz, Secretario General de la Federación One of Us: “Estamos firmemente en contra de financiar el aborto con cargo al presupuesto común de la UE“.

Alex van Vuuren, miembro de la Junta Directiva de la Federación One of Us: “Es muy preocupante que nuestro Gobierno esté exportando ‘servicios’ de aborto a otras naciones. Como si estas naciones no pudieran decidir por sí mismas sobre la política familiar y la protección de la vida y la salud de sus ciudadanos.”

El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restableció el 23 de enero pasado la llamada “Política de la Ciudad de México”, una política introducida y sostenida por los presidentes Reagan, Bush padre y Bush hijo, y abolida por los presidentes Clinton y Obama.

La “Política de la Ciudad de México” establece que ningún financiamiento de los contribuyentes de los Estados Unidos debe ir a organizaciones internacionales o extranjeras que realicen o promuevan el aborto.

Pero ahora, en respuesta a esta decisión estadounidense, la ministra holandesa de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo, Lilianne Ploumen, ha lanzado una iniciativa para financiar organizaciones internacionales de aborto bajo el nombre de “Ella decide”.

Lilianne Ploumen anunció el martes que el fondo financiaría proyectos para aumentar el acceso a la contracepción y el aborto, así como la “educación de las mujeres” en los países en desarrollo, según el periódico The Independent.

Países Bajos se ha acercado a otros miembros de la Unión Europea para donar al fondo y tiene la intención de pedir donaciones a los gobiernos no comunitarios, corporaciones e instituciones sociales, informó el miércoles el canal CBC.

Además, según señaló el pasado miércoles un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno holandés ha mantenido discusiones preliminares sobre la iniciativa con otros miembros de la UE que han respondido positivamente.

También se invitará a los gobiernos de fuera de la UE, empresas e instituciones sociales a participar.

Ante estos acontecimientos, la Federación One of Us exige que las mujeres sean ayudadas, no que se ayude al aborto. Las mujeres de los países en desarrollo necesitan cuidados obstétricos esenciales, no el aborto.

Los datos de la Organización Mundial de la Salud de 2012 muestran que el 91% de las muertes maternas “son prevenibles”. Las mujeres experimentan sufrimiento debido a la escandalosa falta de atención efectiva durante el embarazo y el parto, resultando que 333.000 de ellas mueren anualmente, 99% de las cuales se producen en los países en desarrollo. En el África subsahariana, el riesgo de morir es de uno por cada 31 embarazos. Estas muertes se deben a causas obstétricas directas durante el último trimestre del embarazo, durante el parto y el nacimiento, y una semana después.

Jaime Mayor Oreja, Presidente de la Federación One of Us, declara que: “La Iniciativa Ciudadana Europea One of Us, ha sido la ECI más exitosa hasta ahora, con casi dos millones de ciudadanos apoyando con sus firmas la exigencia a las Instituciones Europeas de prohibir el fondo de las actividades que suponen la destrucción de la vida humana. Tras esta resonante voz expresada por los ciudadanos europeos, tenemos que denunciar que, una vez más, estas nuevas acciones van claramente en contra de las exigencias de los ciudadanos. Estas declaraciones y solicitudes de financiación de acciones que amenacen directamente la vida humana no son un derecho, sino una clara violación de nuestros principios democráticos y de la defensa y protección de la vida.”

Carlo Casini, Presidente Honorario de la Federación One of Us: “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nunca ha reconocido el derecho al aborto y ha impuesto a Europa la neutralidad sobre este tema. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo declaró la dignidad humana del embrión, desde el momento de la concepción. Ofrecer dinero a organizaciones que hacen propaganda y aplican el aborto en el mundo, significa salir de esta neutralidad, alentar el aborto y violentar el principio de igual dignidad humana que el artículo 2 del Tratado de la UE establece como fundamento de la Unión”.

Thierry de La Villejégu, Vcepresidente de la Federación One of Us: “El primer deber de la UE con respecto a las mujeres es permitirles dar a luz un bebé en condiciones de dignidad. Insto a los países europeos a desarrollar rápidamente una atención médica de alta calidad para todas y cada una de las mujeres embarazadas. La financiación, por parte de la UE, de programas de promoción y aborto en los países en desarrollo es un acto de pura violencia, una violación de la conciencia de la mujer y una violación de la soberanía nacional. Estos programas deben ser condenados”.

Jakub Baltroszewicz, Secretario General de la Federación One of Us: “La acción de la Ministra holandesa está claramente en contra de la más exitosa iniciativa de ciudadanos europeos, One of Us. Estamos firmemente en contra de financiar el aborto con cargo al presupuesto común de la UE. Este asunto no es competencia de la Unión Europea y debe seguir siendo estrictamente competencia de los gobiernos nacionales”.

Alex van Vuuren, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación One of Us y Director de Asuntos Generales de la organización holandesa Cry for Life: “Es muy preocupante que nuestro gobierno esté exportando “servicios” de aborto a otras naciones. Como si estas naciones no pudieran decidir por sí mismas sobre la política familiar y la protección de la vida y la salud de sus ciudadanos. Se argumenta que parte de la financiación va a otros servicios distintos al aborto. No es un producto que un país debe exportar a otro país con el pretexto de ayuda al desarrollo. Esta política del gobierno holandés va en contra de las profundas convicciones de cientos de miles de ciudadanos holandeses”.

*Fuente: Federación Europea One of Us