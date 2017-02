Edición genética en China y Estados Unidos

Con frecuencia nos hemos referido en Bioética Press a la técnica denominada CRISPR-Cas9 y a su importante aplicación en el campo biomolecular, pero aún no se había aplicado al campo clínico. Ahora un equipo chino de la Universidad de Sichnan, en Chengdu, la han utilizado para modificar las células -T de pacientes con cáncer pulmonar (ver aquí) y también se promueve el primer ensayo clínico en Estados Unidos en el que participan investigadores de Pensilvania, California y Texas dirigido a tratar el cáncer igualmente estimulando las células -T (leer más). Desde un punto de vista ético, la utilización de CRISPR-Cas9 no tiene dificultades a no ser que se pretendan modificar las células germinales.

*Ver artículo La edición genética hoy. Su valoración bioética.

*Foto: BSIP SA / Alamy Stock Photo