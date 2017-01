El hospital universitario de Utrecht (Holanda) ha abierto una investigación médica tras revelarse que al menos 26 mujeres podrían haber sido inseminadas con esperma erróneo durante el proceso de fecundación in vitro (FIV) al que fueron sometidas. En un comunicado, el centro médico reconoce la existencia de estos fallos y explica que tuvieron lugar entre mediados de abril de 2015 y mediados del pasado mes de noviembre. Según el hospital, se trata de «un error de procedimiento en el laboratorio» de las FIV. «Por dicho error, la fecundación de los óvulos de 26 mujeres podría haber sido con espermatozoides de otro hombre que no es el padre previsto», explicó. Sin embargo, advierte de que «la posibilidad de que esto haya ocurrido es pequeña, pero no puede descartarse», por lo que abre una investigación con todos los afectados. La mitad de las mujeres en cuestión han dado ya a luz o han logrado quedarse embarazadas. Además, hay trece embriones congelados como parte de este tratamiento, que corresponde a la otra mitad de las parejas afectadas por el error. El hospital asegura haberse puesto en contacto con las parejas y haber remitido todos los informes a la inspección de Sanidad. Las parejas que ya hayan tenido al bebé podrán someterse a una prueba de ADN para comprobar que no fueron víctimas de lo que el hospital califica de «error humano». (ABC 28-12-2016).

*Foto: Photostock