El pasado día 1 de diciembre se celebró el Día Mundial del Sida, una fecha designada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para el sida (ONUSIDA), para reforzar la respuesta frente a la epidemia, contando con el apoyo de los gobiernos de todo el mundo.

La vía de transmisión más frecuente del VIH sigue siendo la sexual, con más del 80% de las nuevas infecciones y, dentro de ésta, el grupo de los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres es mayoritario, según datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, con motivo del Día Mundial del Sida.

Se estima que actualmente viven en España entre 130.000 y 160.000 personas con infección por el VIH, de las que aproximadamente entre un 20 y un 25% no están diagnosticadas.

En el año 2015 se han notificado 3.428 nuevas infecciones por VIH, estimándose que la tasa para 2015 será de 9,44 por 100.000 habitantes, cuando se haya completado la notificación de todos los diagnósticos realizados ese año. La mayoría de los nuevos infectados son hombres (85,9%), siendo la mediana de edad de 36 años.

La vía de transmisión más frecuente es la sexual, en un 79% del total de casos (el 53,6% en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y el 25,4% en personas heterosexuales). La transmisión en personas que se inyectan drogas continúa descendiendo (2,8%). La mayoría de los nuevos diagnósticos se han detectado en el grupo de edad de 30 a 39 años (33,8%), destacando que el 14,4% tiene 50 años o más.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de un aumento de casos de infección por VIH en Europa en 2015, en comparación con los datos publicados el año anterior. Así, por primera vez, el número acumulado de casos supera los 2 millones, mientras que las nuevas infecciones han aumentado un 7% con respecto al año anterior con más de 153.000 nuevos casos, siendo esta la cifra más alta desde la década de 1980.

Estas son las principales conclusiones del nuevo informe ‘La vigilancia del VIH/Sida en Europa 2015′, publicado conjuntamente por la Oficina Regional de la OMS para Europa y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, con motivo de la próxima celebración del Día Mundial del Sida.

“A pesar de los importantes esfuerzos realizados, el VIH sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en la Región Europea de la OMS, en particular en su parte oriental”. Según sus estimaciones, en la actualidad hay más de 122.000 personas en el Espacio Económico Europeo infectadas con el VIH, pero no son conscientes de su infección, lo que supone que 1 de cada 7 personas que viven con el VIH no lo saben. Con el objetivo de llegar a esta población, es necesario aumentar los esfuerzos para promover y facilitar más pruebas para el diagnóstico del VIH (Madrid, 30/11/2016. medicosypacientes.com)