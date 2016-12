Envejecimiento, científicos revierten sus signos

Envejecimiento, investigadores consiguen revertir sus signos.

Juan Carlos Izpisua Belmonte, investigador del Laboratorio de Expresión Génica del Instituto Salk, y su equipo han conseguido mejorar los signos de la edad y alargar la vida en ratones, publicaba ayer la revista científica Cell. Para conseguirlo, los investigadores han utilizado una combinación de cuatro genes (Oct3/4, Sox2, c-Myc y Klf4) que Yamanaka en 2006 descubrió que era capaz de devolver las células a un estado similar al embrionario, es decir, pluripotente (Ver AQUÍ). Son las llamadas células iPS y el proceso por el cual se obtienen se denomina reprogramación celular.

En este estudio se induce la expresión de los cuatro genes en ratones durante periodos de tiempo intermitentes, de manera que se consigue una reprogramación celular parcial. La reprogramación celular completa in vitro no da problemas, pero in vivo provoca la formación de tumores. La reprogramación celular parcial inducida en los ratones evitaba esto y las células mantenían su identidad pero perdiendo las marcas químicas del envejecimiento. Así, se consiguió el rejuvenecimiento de los ratones, mejorando la función cardiovascular y de otros órganos, contrarrestar los signos de envejecimiento y aumentar la vida de los animales en un 30 por ciento.

“Nuestro estudio muestra que el envejecimiento puede no tener que proceder en una sola dirección”, afirma Izpisua. “Tiene plasticidad y, con una modulación cuidadosa, el envejecimiento podría revertirse”. Sin embargo, aunque este avance parece prometedor, los investigadores señalan que, debido a la complejidad del envejecimiento, estas terapias pueden tardar hasta 10 años en llegar a los ensayos clínicos.

*Foto: istockphoto