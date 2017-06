Según se publica en The Lancet (Ver AQUÍ), el número de abortos aumenta en el mundo, habiendo llegado en 2015 a 56 millones, cifra ciertamente escandalizadora si se considera que con cada aborto se pierde una vida humana. Habría que conocer si existe alguna otra causa, no relacionada con enfermedades humanas, que cause mayor mortalidad que el aborto.

También se refiere en el artículo que el número de abortos en el periodo de tiempo entre 1990 y 1994, era aproximadamente de 50 millones, cifra que ha pasado a 56 en los años 2010 a 2014.

Este aumento se debe especialmente a su aumento en los países en vías de desarrollo, pues en los países ricos ha disminuido desde 25 abortos por 1000 mujeres en edad reproductiva a 14 por las mismas 1000 mujeres.

También cabe destacar que el área geográfica en la que se dan más abortos es Latinoamérica en donde aproximadamente se produce un aborto por cada tres embarazos.

Evidentemente el crecimiento del número de abortos está condicionado por muy variadas razones, que en el estudio que estamos comentando se trata de ligar principalmente a una no utilización de los métodos contraceptivos, pero sin duda hay otras muchas razones de fondo que es imposible obviar en este debate social. Sin duda, entre ellas, el materialismo hedonista que impera en muchas sociedades, en las que se ha perdido el valor y significado de la vida humana, que queda supeditado a otros intereses personales. También la no aceptación de la condición de persona humana del embrión y del feto, cuyos derechos quedan conculcados, por otros no siempre equiparables en dignidad y categoría ontológica. Indudablemente la gran batalla para solucionar el problema del aborto, y para que su número no siga aumentando, es respetar el valor de la vida de los no nacidos, lo que conlleva la promoción de una cultura de la vida, mucho más amplia que la simple implementación del uso de métodos contraceptivos, y por supuesto las ayudas económicas y sociales a las mujeres embarazadas.